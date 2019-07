Anna, le nouveau long métrage de Luc Besson

Anna, le nouveau film de Luc Besson, sort dans les salles françaises le 10 juillet 2019. Dans ce long-métrage, le réalisateur raconte l'histoire d'une jeune russe élevée au coeur de la guerre qui a été repérée par un agent du KGB. Elle devient ensuite une redoutable espionne. Au casting, on trouve Sasha Luss dans la peau d'Anna, Cillian Murphy, Luke Evans ou encore Helen Mirren.



