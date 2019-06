Anne Carrere, l'interprète d'Edith Piaf mondialement connu

A peine 33 ans et son succès fait écho à l'international. Anne Carrere interprète depuis 2014 les plus belles chansons d'Edith Piaf. Son dernier concert en date a eu lieu à l'Opéra de Nice avec un orchestre symphonique. Une expérience qu'elle a qualifiée de magique. La jeune Varoise s'envolera bientôt pour un nouveau tour du monde.



