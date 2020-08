Anne Marivin et Guillaume de Tonquédec dans "Les Blagues de Toto" : "Il faut toujours avoir un cancre dans son entourage"

C'est la comédie familiale de l'été. Ce mercredi 5 août sort dans les salles Les Blagues de Toto, le film de Pascal Bourdiaux qui met en scène le célèbre cancre dont on connait tous les blagues. Aux côtés de Gavril Dartevelle, qui incarne Toto, on retrouve Anne Marivin et Guillaume de Tonquédec. Les deux sympathiques comédiens ont accepté de se confier au Kestuf' de LCI, à découvrir dans la vidéo ci-dessus. Et ils ne tarissent pas d'éloge sur Toto, le petit blagueur pour qui ils ont une grande tendresse. "Il faut toujours avoir un cancre dans son entourage", s'amusent-ils.

"C'est l'histoire d'un petit garçon libre, original et inadapté au système scolaire. Du coup il va survivre en faisant des conneries. Mais pour une fois, il va être accusé d'une connerie qu'il n'a pas faite", expliquent les comédiens du film dont la morale serait qu'il faut aimer ses enfants tels qu'ils sont, sans vouloir les changer à tout prix. "Ce n'est pas facile pour eux mais ils l'aiment ce Toto. Ils ont peur que son inadaptation lui coûte cher à un moment donné", poursuit Anne Marivin qui est l'heureuse maman de deux enfants un peu dissipés. "J'ai deux Toto à la maison", s'amuse la comédienne révélée par Bienvenue chez les Ch'tis.