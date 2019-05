La Tour Eiffel fête ses 130 ans avec un show laser exceptionnel pendant trois jours

Projections laser et effets stroboscopiques, le show met en scène "des effets visuels que vous ne verrez pas ailleurs", promet le site du monument le plus célèbre de Paris. Pour le voir, l’esplanade et les jardins du Trocadéro, ainsi que le pont de Iéna, constitueront les meilleurs points de vue. Le spectacle de mercredi à 22h sera par ailleurs retransmis en live sur Instagram.