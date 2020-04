Annulation de Solidays : "Notre manque à gagner va s'élever à plus de 3 millions d'euros"

LCI : Comment avez-vous réagi à l'annonce du gouvernement d'annuler tous les festivals jusqu'à la mi-juillet ?

Luc Barruet, directeur de Solidays : C'est un coup dur, même si on s'y attendait. Après avoir tout essayé pour reporter Solidays on s'est dit qu'avec toutes les incertitudes qui régnaient, le plus sage c'était d'annuler. La décision a été très difficile à prendre parce que c'est un festival qui implique tellement de gens et tellement d'intérêts multiples. C'est très difficile émotionnellement et en terme de militantisme. Solidays est en effet plus qu'un simple festival de musique puisque ses bénéfices permettent de financer de nombreux programmes…

Quand on organise Solidays pour Solidarité sida, on porte de nombreuses responsabilités. Celle d'être efficace dans la cause qu'on porte, c’est-à-dire la lutte contre le sida, mais aussi celle de récolter des fonds pour des programmes en France et à l'international. L'an dernier nous avons financé 108 programmes dans 22 pays dont une grande partie en Afrique. Aujourd'hui Solidays va bien au-delà de la cause du sida. On valorise les associations, on offre des tribunes à des migrants ou à des femmes violentées, on fait des conférences sur le développement durable ou sur le handicap. Notre manque à gagner va s'élever à plus de 3 millions d'euros.