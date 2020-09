"Antebellum" : Janelle Monae s’attaque au racisme dans un film d’horreur plus que jamais d’actualité

On pouvait voir le feu brûler dans ses yeux. En la voyant, nous avons immédiatement su que nous avions trouvé notre Veronica Henley - Gerard Bush et Christopher Renz, réalisateurs du film "Antebellum"

"Nous l’avions repérée des années plus tôt dans le public des Grammy Awards et l'expression sur son visage lorsqu'elle regardait les gens sur scène était extraordinaire. On pouvait voir le feu brûler dans ses yeux. En la voyant, nous avons immédiatement su que nous avions trouvé notre Veronica Henley", expliquent à Allociné les réalisateurs Gerard Bush et Christopher Renz. Son personnage apparaît en effet presque comme son double de fiction tant les deux jeunes femmes sont engagées. "Je partage avec l’héroïne sa combativité et sa force. J’essaie d’être une porte-parole digne pour ma communauté", assure Janelle Monae au JDD.