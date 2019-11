"Tous Mécènes" : vous pouvez aider le Louvre à acquérir un Apollon de Pompéi

Selon l'AFP, cette délicate statue est datée du IIe ou du Ier siècle avant JC et représente le dieu antique du chant avec des boucles tombant de chaque côté du cou. Et le plus grand musée du monde sollicite votre soutien pour en devenir l’heureux propriétaire s'il réussit à réunir 6,7 millions d'euros. Mais alors comment pouvez-vous contribuer à l’achat culturel de cet Apollon déclaré "trésor national" italien ?

Le musée du Louvre a mis à disposition un site dédié au grand public désireux de participer à cette campagne de collecte dont l’objectif affiché est de récolter 800.000 euros avant le 28 février. Le mécénat de la Société des Amis du Louvre a déjà versé plus de la moitié de la somme nécessaire à savoir 3,5 millions d'euros. Sur le site Tous Mécènes , vous pourrez avoir une idée du projet d’acquisition qui permettrait à l’institution culturelle française de compléter sa collection d’œuvres antiques du même style (un Mercure et un Hercule offerts à Bonaparte en 1803 par Ferdinand IV, roi de Naples et des Deux-Siciles).

L'animateur Nikos Aliagas a été choisi par le musée le plus visité au monde (10 millions de visites par an) pour mener la campagne de promotion de l'appel aux dons "Mission Apollon". Investi dans son rôle de parrain, le photographe amateur a partagé ce mardi sur son compte Instagram officiel un cliché noir et blanc du dieu de la lumière.

"J’ai photographié un survivant, un être qui a bravé les cendres et les millénaires pour venir à nous avec ses mystères et ses silences. Un dieu d’un autre temps et d’un autre monde, si proche et si éloigné", écrit en légende, l'animateur phare de TF1. [...] Un dieu de bronze, dépouillé de sa cithare et de sa flamboyante couleur, un Apollon androgyne descendu de l’infini empyrée parmi les hommes, qui porte les stigmates de notre destinée, plectre à la main. J’ai photographié l’inanimé pour y déceler une parcelle d’âme, entre ombre et lumière j’ai caressé du regard les courbes et les lignes imaginées par l’artiste. Une rencontre hors du temps dans la pénombre des réserves si secrètes du Musée du Louvre, une rencontre précieuse et à jamais gravée dans ma mémoire, une rencontre qui nous rappelle notre finitude dans l’infinie beauté. C’est en cela que l’art qui résiste aux méandres de notre présent est magique, il nous relie à l’impossible voyage du Temps".

Pour rendre la campagne participative encore plus attractive, le musée du Louvre a prévu l'ouverture d'un jeu interactif dès le 15 novembre sur son site Web. Intitulé "Cithare Hero", le jeu permettra au public gagner un voyage. 445 donateurs ont déjà contribué à ce dernier appel aux dons du musée parisien soit 7% de l'objectif final. Alors, intéressés ? Vous avez encore 113 jours pour aider Le Louvre.