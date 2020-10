Après "Deux sortes d’hommes", reste-t-il d’autres inédits de Johnny Hallyday ?

"Deux sortes d’hommes", c’est son titre, est disponible vendredi 9 octobre sur un EP comprenant également plusieurs titres enregistrés au Beacon Theatre de New York en 2014. Ce morceau aux sonorités très blues date des sessions de l’album Rester vivant, que Johnny avait enregistré aux Etats-Unis la même année avec le producteur Don Was, fidèle collaborateur de Bob Dylan, des Rolling Stones ou encore d’Iggy Pop.

Officiellement, il ne restait rien. Lors de la présentation de l’album posthume Mon pays c’est l’amour, en octobre 2018, les collaborateurs de Johnny Hallyday avaient certifié à la presse qu’il n’existait plus aucun morceau inédit du rockeur, décédé le 5 décembre 2017 à l’âge de 74 ans. Autant dire que les fans ont été surpris – et la plupart ravis – lorsque sa veuve Laeticia a annoncé, le 14 septembre dernier, la sortie fin octobre d’un coffret comprenant une chanson jamais entendue à ce jour.

"On l'avait oublié, car on avait avancé ensuite sur d'autres projets", explique à l’AFP Bertrand Lamblot, le directeur artistique des derniers albums du rockeur, précisant que ce dernier en avait validé la version définitive, avant de le mettre de côté. "Le management de Pierre-Yves Lebert, qui avait écrit les paroles, et de Daran, pour la musique, nous a appelé pour dire que ce titre existait. Et on l'a retrouvé dans le disque dur de la session d'enregistrement."

Faut-il s’attendre à d'autres surprises du même acabit dans les prochains mois, voire les prochaines années ? Au cours de son incroyable carrière, Johnny Hallyday a enregistré pas moins de 51 albums studios. Chez Warner, qui a publié les disques du chanteur à partir de 2007, on assure que la source est définitivement tarie. Du côté d’Universal, la maison de disques historique du chanteur, c’est un peu différent.