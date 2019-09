Après la déception Ben Affleck, à quoi va ressembler le Batman de Robert Pattinson ?

SANG NEUF - TMC diffuse ce lundi soir "Batman v. Superman" avec Ben Affleck dans le rôle du justicier de Gotham. L'acteur, qui n'a jamais tout à fait convaincu, a été remplacé depuis par Robert Pattinson pour une nouvelle mouture dont le tournage devrait démarrer dans quelques semaines.

Le meilleur ami de Matt Damon va pourtant s’acharner. En décembre 2016, après plusieurs mois de rumeurs, il confirme qu’il compte se diriger lui-même dans un film intitulé "The Batman". Jeremy Irons doit y reprendre le rôle d’Alfred, le majordome, tandis que Joe Mangianello, le loup-garou de la série "True Blood", est annoncé dans celui du méchant Deathstroke. Le tournage est annoncé pour le printemps suivant… et puis patatras.

Le costume était-il trop lourd à endosser ? Lorsqu’en janvier dernier, Ben Affleck annonce qu’il ne jouera plus Batman, personne ou presque n’est surpris. Le comédien a incarné le justicier de Gotham à trois reprises de 2016 à 2017 dans "Batman v. Superman", "Suicide Squad" et "Justice League". Les films sont médiocres, au mieux. Son interprétation d’un Bruce Wayne vieillissant n’est pas très heureuse. Surtout il n’a jamais fait oublier Christian Bale, impérial dans la trilogie de Christopher Nolan.

"Dans tous mes films, j’essaie, comme Hitchcock, d’utiliser la caméra pour raconter l’histoire de manière à ce que vous deveniez le personnage", explique-t-il à New Trailer Buzz durant la promo de "La planète des singes : Suprématie". "Avec Batman, j’ai l’opportunité de faire un film noir d’une manière très puissante qui, j’espère, vous connectera à ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur."

En janvier 2017, Ben Affleck renonce à réaliser le film. Mais il continue à écrire le scénario avec Chris Terrio, son collaborateur oscarisé de "Argo". Un mois plus tard, la Warner engage Matt Reeves pour diriger le projet. Révélé par l’excellent "Cloverfield", le metteur en scène a mis tout le monde d’accord avec les deux derniers volets du reboot de "La Planète des singes". Et il a une petite idée derrière la tête. Plutôt que le Batman vieillissant de Ben Affleck, il rêve d’une relecture complète du personnage. Plus jeune, plus sombre. Quitte à se séparer de son acteur…

Dans une interview accordée début septembre à "Variety" , l’ex-vampire de "Twilight", révèle qu’il a lui-même sollicité Matt Reeves lorsqu’il a appris qu’il était à la recherche d’un Bruce Wayne plus jeune que son prédécesseur. Après leur premier rencontre à Los Angeles, le réalisateur lui envoie une première version du script… à Cannes où il assiste à la présentation du film d'horreur indépendant "The Lighthouse".

Après le départ de Ben Affleck, Matt Reeves va mettre plusieurs mois à trouver son interprète idéal. On parle de Jake Gyllenhaal, qui se serait entretenu avec le réalisateur. Mais aussi de Kit Harington, le Jon Snow de "Game of Thrones". Le 16 mai dernier, la presse américaine révèle que c’est le Britannique Robert Pattinson, 33 ans, qui a décroché le rôle, le cinéaste l’ayant préféré à son compatriote Nicholas Hoult dans la dernière ligne droite.

A son retour, Robert Pattinson va enfiler pour la première fois le costume de Batman. "On se sent très puissant immédiatement", ironise l’acteur, connu pour son humour pince-sans-rire. "Mais c’est incroyablement difficile de rentrer dedans, le rituel est presque humiliant. Vous avez cinq personnes qui essaient de vous faire rentrer dans ce truc. Une fois à l’intérieur, vous vous sentez très fort, même s’il a fallu qu’on vous pince les fesses pour y arriver."

Le tournage de "The Batman" devrait débuter à la fin de l’année, ou au plus tard début 2020. D’après "Variety", Jonah Hill serait en négociations avancées pour jouer le rôle d'un méchant qui pourrait être le Pingouin. Jeffrey Wright devrait lui incarner le commissaire Jim Gordon. On devrait rapidement en savoir plus puisque la sortie de ce blockbuster très attendu est d’ores et déjà prévue pour le 25 juin 2021 aux Etats-Unis.