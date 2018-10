Après son coup d'éclat chez Sotheby's : mais qui se cache véritablement derrière le phénomène Banksy ?

Le nom de Robin Gunningham resurgit en mars 2016 à la faveur d’une étude publiée dans une revue scientifique le "Journal of Spatial Science". Un groupe de chercheurs de l’université londonienne Queen Mary affirme avoir établi que l’artiste de Bristol est bel et bien Banksy en utilisant une méthode de profilage géographique mise au point par la police pour pister les criminels. En mettant en parallèle 140 œuvres, réalisées à Londres et à Bristol, et des lieux fréquentés par Robin Gunningham au moment de leur réalisation, le doute ne serait plus permis.