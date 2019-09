Ariana Grande, Lana Del Rey et Miley Cyrus dévoilent leur hymne féministe pour le reboot de "Drôles de dames"

ON ADORE - Les trois chanteuses pop les plus courues du moment s'associent pour "Don't call me angel", un titre inédit extrait de la bande originale de "Charlie's Angels" avec Kristen Stewart attendu en salles le 4 décembre.

Voilà un trio qu'on n'imaginait pas mais dont on ne veut désormais plus se passer. Ariana Grande, Lana Del Rey et Miley Cyrus collaborent pour la première fois sur une chanson qui ne pouvait que rester en tête. Son titre ? "Don't call me angel" - "ne m'appelle pas ange" en VF - hymne résolument féministe aux sonorités pop qui accompagne la promotion du film le plus girl power de cette fin d'année, "Charlie's Angels". Troisième reboot de la série "Drôles de dames", le long-métrage réalisé par Elizabeth Banks (vue dans "Hunger Games" et "Pitch Perfect") met en scène Kristen Stewart, Naomi Scott ("Aladdin") et Ella Balinska dans la peau des détectives privées qui travaillent pour le mystérieux Charlie.

Je me fais de l'argent et je signe les chèques donc dis mon nom avec un peu de respect - Miley Cyrus dans "Don't call me angel"

Déjà entendu dans la première bande-annonce du film, le titre d'Ariana Grande, Lana Del Rey et Miley Cyrus ne s'est dévoilé en intégralité que vendredi 13 septembre à l'occasion de la mise en ligne du clip. Une vidéo de près de quatre minutes dans laquelle les trois chanteuses s'affichent ailes noires sur le dos, façon mannequins de Victoria's Secret. En plus dark. "Ne m'appelle pas ange quand je me déshabille, tu sais que je n'aime pas ça mec. Je me fais de l'argent et je signe les chèques donc dis mon nom avec un peu de respect", clame sur un ring de boxe l'ancienne star Disney, fraîchement séparée de Liam Hemsworth.

Le trio prend la suite des Destiny's Child de Beyoncé qui en 2000 louaient l'indépendance des femmes dans "Independent Women, Pt. 1", issu de la bande originale du "Drôles de dames" avec Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore. En toute fin de clip, déjà visionné près de 6 millions de fois sur YouTube, la petite sauterie organisée dans un manoir par Ariana Grande, Lana Del Rey et Miley Cyrus est interrompue par Elizabeth Banks. "Les anges, ce n'est pas notre maison. Il est temps d'aller au travail", lâche la réalisatrice qui incarne également Bosley dans le film à venir le 4 décembre. Girl power, on vous dit !

Delphine DE FREITAS