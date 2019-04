Schwarzie barbu et grisonnant sur la première photo de "Terminator 6" : sa der des ders dans le costume du cyborg ?

De premiers extraits du film ont été présentés ce jeudi au CinemaCon, le grand rendez-vous annuel des exploitants américains à Las Vegas. "The Hollywood Reporter", qui a pu assister à cette avant-première, raconte qu’on y voit Grace et une adolescente être prises en chasse par un nouveau T-1000, incarné par Gabriel Luna ("Agents of S.H.I.E.L.D."). Dans les dernières secondes, c’est Sarah Connor, et non pas le Terminator, qui prononce la phrase culte : "I’ll be back".