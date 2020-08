"Arrêtez de nous laisser dans le flou" : le coup de gueule de Matt Pokora contre le gouvernement

COLÈRE - Le chanteur, dont le Pyramide Tour doit reprendre le 4 septembre à Nantes, s'est énervé dans sa story Instagram contre les nouvelles mesures mises en place pour l'accueil des spectateurs.

Il nous en parlait comme de la tournée "la plus ambitieuse de sa carrière". Son Pyramide Tour est aussi la plus épineuse à organiser. Perturbée par la pandémie de coronavirus, la série de concerts que donne Matt Pokora à travers toute la France a été décalée à plusieurs reprises et doit reprendre le 4 septembre prochain à Nantes. Mais dans quel contexte ? Le chanteur ne décolérait pas, mercredi 5 août après la publication d'un nouveau décret "prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie". "La bonne blague", a-t-il écrit dans sa story Instagram à propos des propositions du gouvernement, interpellant le ministère de la Culture ainsi que le président Emmanuel Macron.

Matt Pokora a poussé un coup de gueule dans sa story Instagram sur les nouvelles règles sanitaires mises en place pour réguler les concerts à la rentrée 2020. − Matt Pokora/Instagram

Les autorités précisent que les spectacles de plus de 5000 personnes sont désormais "autorisés sous conditions dès le 15 août". "La configuration assise du public reste la norme : la distanciation d’un siège entre deux personnes ou groupes de personnes est requise ainsi que le port du masque", souligne le dernier communiqué publié par le ministère de la Culture. Des pré-requis impossibles à tenir pour Matt Pokora, qui s'en est expliqué sur ses réseaux sociaux. "Ok, on a bien compris qu'on était la dernière roue du carrosse... Mais un peu de considération pour toutes celles et ceux qui à qui vous aimez être associés quand tout va bien!", s'emporte-t-il.

Votre règle du siège d'écart est impossible à mettre en place quand les billets sont tous vendus depuis des mois ! - Matt Pokora

"Votre règle du siège d'écart est impossible à mettre en place quand les billets sont tous vendus depuis des mois ! On fait comment pour savoir qui a acheté telle ou telle place, qui est en groupe et qui ne l'est pas ? On va rechercher les gens dans la nature ?! C'est n'importe quoi... Interdisez les rassemblements dans ce cas-là et arrêtez de nous laisser dans le flou et de faire des nouvelles annonces qui ne nous aident absolument pas... Merci", ajoute-t-il.

Un premier concert à Bercy d'abord reporté puis finalement annulé

Matt Pokora poursuit dans un autre post, se demandant si "vraiment des gens se sont concertés et ont réfléchi pour envoyer une annonce comme ça". Le ministère de la Culture assure que de nouvelles informations sur l’évolution des mesures sanitaires seront disponibles aux alentours du 24 août. Le Strasbourgeois doit notamment se produire à l'Accor Arena qui peut accueillir jusqu'à 18.800 spectateurs. Son précédent show programmé dans la salle parisienne le 14 mars, trois jours avant le confinement, avait été reporté au 19 juin avant d'être finalement annulé. "Ce concert était prévu 'complet' depuis plus de 6 mois j’en suis le premier déçu croyez moi. Nous avons fait notre possible mais les bouleversements de planning de ces derniers mois dus à la situation sanitaire ont eu raison de cette date", avait-il indiqué début juin.

Vingt dates sont pour l'instant programmées en France et en Belgique jusqu'au 3 octobre. A moins que la situation sanitaire n'en décide autrement.

Delphine DE FREITAS