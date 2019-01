Art : le couple de la démesure

Les œuvres artistiques de Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle sont exposés pour la première fois au Fonds Hélène et Edouard Leclerc de Landerneau, en Bretagne. Ces toiles retracent leur histoire d'amour, leur rencontre et leur inspiration mutuelle. Découvrez également le cabaret de Jean-Paul Gaultier qui détonne aux Folies bergère. Et enfin, les coups de cœur avec les "barber shop".