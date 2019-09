Arthur à l'affiche de "Demain est à nous" de Gilles de Maistre

JT 13H - Dans son nouveau documentaire, Gilles de Maistre dresse le portrait d'enfants qui ont décidé d'agir pour le monde. Parmi eux, Arthur, l'unique Français de l'aventure.

Du haut de ses dix ans, Arthur est déjà un jeune garçon engagé. Aidé de ses parents, il peint et vend ses œuvres pour acheter des denrées aux sans-abris. Sa devise, "transformer la douleur en joie", une sacré leçon de solidarité qu'il donne aux adultes. C'est cette qualité qui a attiré Gilles de Maistre pour la réalisation de son nouveau documentaire "Demain est à nous". Dans ce film, il dresse le portrait d'enfants exceptionnels à travers le monde, dont Arthur, qui veulent changer le monde.



