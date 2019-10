Astérix : ce que l'on sait de "La fille de Vercingétorix", le 38e album du petit Gaulois

BANDE-DESSINÉE – Le prochain album du célèbre Gaulois sera disponible le 24 octobre prochain, pile pour fêter ses 60 ans. Baptisé "La fille de Vercingétorix", il sera tiré à plus de 5 millions d'exemplaires, dont 2 millions pour la France. On vous dit tout.

Les fans d’Astérix sont aux aguets. Le 24 octobre prochain, ils découvriront enfin le nouvel album du Gaulois à moustaches, baptisé "La fille de Vercingétorix". Le 38e volume des aventures du célèbre héros, imaginé il y a 60 ans par René Goscinny et Albert Uderzo, bénéficiera d'un tirage mondial exceptionnel de plus de 5 millions d'exemplaires (dont 2 millions pour la France). Depuis sa création, en 1959, pas moins de 380 millions d'albums d'"Astérix" ont été vendus dans le monde. Ces derniers ont été traduits dans plus d'une centaine de langues.

Comme les trois précédents, l'album est signé par le tandem Jean-Yves Ferri (au scénario) et Didier Conrad (au dessin). Comme son nom l'indique, leur nouvel opus racontera les aventures de la fille du plus célèbre des chefs gaulois. Traquée par les Romains, elle se réfugie dans le village des Gaulois et est placée sous la protection des deux héros de la BD. "C'est une ado en révolte. Tout commence par son arrivée mystérieuse au village... On pourrait penser que les Gaulois du village d'Astérix étaient les plus résistants de toute la Gaule mais en fait non, il y a encore plus résistant qu'eux et c'est la fille de Vercingétorix!", a expliqué Jean-Yves Ferri à propos de cet album, dont la couverture a été dévoilée ce lundi 14 octobre :