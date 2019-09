"Au nom de la terre", un film qui témoigne de la dure réalité des agriculteurs

JT 13H - Dans l'Hexagone, un agriculteur se suicide tous les jours. Le film "Au nom de la terre", qui sort en salle ce 24 septembre 2019, nous fait découvrir l'histoire du père du réalisateur, qui s'est donné la mort après s'être lourdement endetté. Une histoire personnelle qui dit beaucoup de la réalité et du quotidien de nombre d'agriculteurs.

Inspiré d'une histoire vraie, le film "Au nom de la terre" raconte l'histoire d'un jeune agriculteur qui s'endette beaucoup et finit par se suicider. Celui-ci n'est autre que le père d'Edouard Bergeon, le réalisateur lui-même. Pour interpréter ce rôle, Guillaume Canet s'est installé dans une exploitation agricole pendant deux mois. Un film très émouvant que vous pourrez découvrir dans les salles obscures dès ce mercredi.



