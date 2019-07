Au théâtre, elles chantent la ménopause !

Quatre femmes pétillantes et fraîches se rencontrent dans la galerie Lafayette avec comme point commun leur âge. Elles décident de parler d'un sujet encore tabou : la ménopause. Pendant 1h30 de spectacle, elles sont parvenues à dédramatiser les aléas de cette période : les sautes d'humeur, les fringales, la prise de poids et surtout les bouffées de chaleur. Très autonomes, elles dansent, chantent et changent elles-mêmes leur décor de scène. Découvrez cette pièce qui cartonne au Théâtre de la Madeleine au 8ème arrondissement de Paris jusqu'au 11 août 2019.



