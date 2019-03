Aucun film Netflix au Festival de Cannes en mai prochain ? Chronique d’une réconciliation manquée…

C’est notamment le cas de "The Irishman", le nouveau film de Martin Scorsese qui réunit à l’écran Robert De Niro, Al Pacino et Harvey Keitel. La faute à des trucages numériques laborieux qui contraindraient le cinéaste à se rabattre sur la Mostra de Venise en septembre. "The Laundromat" de Steven Soderbergh avec Meryl Streep, "The King" de David Michod avec Thimothée Chalamet, ou encore "Uncut Gems", des frères Ben et Josh Safdie, ne seraient pas prêt à temps non plus pour Cannes.





Reste que la Croisette ne devrait pas être en panne de stars cette année. Aux dernières nouvelles la présence sur les marches de l’équipe de "Once Upon A Time in Hollywood", le nouveau film de Quentin Tarantino, est quasi-assurée. Au générique : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino ou encore Margot Robbie. L'ex d'Angelina Jolie pourrait monter deux fois les marches du Palais des Festivals puisqu’il est également la vedette d'"Ad Astra", le film de SF de James Gray, dans les starting-blocks pour Cannes.