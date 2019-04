Aude : à la découverte du Cabaret Variétés de Longchamp-sur-Aujon

Située dans le département de l'Aude, la ville de Longchamp-sur-Aujon compte près de 400 habitants. Tous les samedis, tout le monde se donne rendez-vous au Cabaret Variétés pour passer de bons moments. A chaque représentation, le maire du village ainsi que d'autres salariés enfilent leurs costumes et montent sur scène. Et leurs spectacles attirent de plus en plus de public chaque année.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.