"Avatar 2, c’est pour bientôt !" : le producteur de James Cameron réclame encore un peu de patience

Annoncé dès 2003, le projet va être relégué aux calendes grecques lorsque le cinéaste lui préfère un certain… "Avatar", qui sortira en décembre 2009, devenant quelques mois plus tard le plus grand succès de l’histoire du cinéma. Et la pauvre Alita, dont le film sortira finalement le 13 février 2019 en France, dans tout ça ? "Je crois que Jim a toujours pensé qu’il pourrait s’y mettre tôt ou tard", confie à LCI Jon Landau, fidèle producteur de Cameron depuis "Titanic". "Et puis lorsque nous avons lancé la suite d'Avatar, on s’est dit que nous n’allions pas en faire ni une, ni deux, mais quatre !".