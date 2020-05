VIDÉO - Pas impressionnées par le coronavirus, les suites d’"Avatar" restent sur les rails

MARATHON - Entamé en 2017 et suspendu en mars, le tournage en Nouvelle-Zélande des trois suites d’"Avatar" va reprendre dans les prochains jours. Le producteur Jon Landau en a profité pour lever le voile sur le scénario du deuxième volet, attendu en salles en décembre 2021.

Le 17 mars dernier, James Cameron était contraint de suspendre de suites d’Avatar, en Nouvelle-Zélande, en raison de la pandémie de coronavirus. Une péripétie de plus dans la gestation du projet le plus ambitieux de la carrière de l’auteur canadien de Terminator et Titanic. Après l’annonce de la mise en chantier de deux nouveaux épisodes, en 2010, puis de trois en 2013, leur tournage a débuté à l’été 2017, avec en ligne de mire des sorties tous les deux ans à partir de décembre 2021. On se rappelle que le succès d’Avatar devait beaucoup à la 3D. Mais aussi à l’emploi révolutionnaire de la performance capture, cette technique qui avait permis de donner naissance aux Na’vi, le peuple de la planète Pandora dans lequel s’introduisait le soldat infirme Jake Sully.

Désormais bien rodés, James Cameron et son équipe ont bouclé l’ensemble de ces séquences d’effets spéciaux pour les trois films depuis fin 2018. S’ils tournaient encore les prises de vue réelles lorsque le Covid-19 a paralysé la planète, pas question de perdre plus de temps. D'autant plus que la Nouvelle-Zélande est l'un des pays qui a le mieux résisté à la pandémie. Le virus n'y a fait aucun mort depuis le 6 mai. Et aucun nouveau cas n'a été déclaré depuis le 22. Dans un message posté il y a quelques jours, le producteur Jon Landau a annoncé la reprise imminente du tournage. Ce dernier s'effectuera toutefois avec une équipe réduite qui sera préalablement placée en quarantaine. Il a également dévoilé une photo du plateau et d’un navire, la Matador, qui aurait un rôle crucial dans l’intrigue d’Avatar 2.

Ce fidèle de James Cameron en dit plus dans un entretien au site local RNZ. "Ce film raconte l'histoire de la famille Sully, et ce qu'une personne est capable de faire pour protéger sa famille. Jake et Neytiri ont une famille dans ce film", dévoile-t-il à propos des personnages toujours interprétés par Sam Worthington et Zoe Saldana.

De nouvelles aventures aquatiques

"Ils sont contraints de quitter leur maison, ils vont à l'aventure et explorent différentes régions de Pandora. Et ils passent un long moment sur l'eau, sous l'eau", poursuit Jon Landau, ravi de pouvoir enfin mettre la touche finale au rêve de son vieux compagnon de route. "Pourquoi les gens ont-ils plus que jamais besoin de divertissement ?", s’interroge le producteur. "Parce qu’ils ont besoin d’évasion. Pour s’évader du monde dans lequel nous vivons et pour s’évader des pressions qu’ils subissent de leur vie." Difficile de le contredire, n’est-ce pas ?

