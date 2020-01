Avec 9,6 millions de visiteurs en 2019, le Louvre reste le musée le plus visité au monde

Le Louvre fait toujours recette. En 2019, le musée français a accueilli 9,6 millions de visiteurs, réalisant ainsi le troisième meilleur score de son histoire. Pour mémoire, le musée le plus visité au monde avait battu son propre record en 2018 avec 10,2 millions de visiteurs. Une légère baisse que sa direction explique par sa politique "volontariste" de gestion de l'afflux l'été, pour des visites plus confortables, avec moins d'attente.

"Le vrai changement est intervenu à l'été 2019 - juin, juillet, août - où nous avons accueilli en moyenne 20% de moins qu'en 2018. Cela fait 600 000 visiteurs en moins. C'était volontariste. On a cherché à limiter la fréquentation pour qu'elle ne dépasse pas comme en 2018 le million de visiteurs par mois. On a eu à déclarer certains jours le musée fermé", a expliqué à l'AFP le président-directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez. "Nous sommes, a-t-il dit, le seul établissement culturel au monde à prendre ce tournant. Nous disons aux gens très clairement : nous voulons travailler ensemble pour une meilleure qualité de l'accueil et ne pas accueillir plus, toujours plus, parce que ce ne sera pas possible".