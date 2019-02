Avec l'arrivée imminente de Rami Malek, le prochain James Bond s'annonce plus excitant que jamais

Rami Malek, 37 ans, serait le troisième lauréat consécutif d’une statuette dorée à donner du fil à retordre à 007. Avant lui, l'Espagnol Javier Bardem, Oscar du second rôle pour "No Country For Old Men", avait joué l’odieux Raoul Silva dans "Skyfall" (2012), tandis que Christoph Waltz, deux fois oscarisé pour ses rôles dans "Inglourious Basterds" et "Django Unchained" de Quentin Tarantino, s’était glissé dans la peau du mythique Ernst Stavro Blofeld dans "Spectre" (2015). Avant eux, de nombreuses stars oscarisées ont rejoint la saga, comme Christopher Walken, Judi Dench ou encore Halle Berry.