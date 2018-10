"Avec le temps", "Thank you Satan", "L'amour est dans l'escalier"... quand Cali chante Léo Ferré

"Cali chante Léo Ferré" débarque ce vendredi dans les bacs. A 50 ans, Cali réalise son rêve en reprenant les chansons de l'artiste qu'écoutait son père et qui ont bercé son enfance et son adolescence. Ce disque, composé de seize titres des plus classiques aux moins connus, est en version plus rock et plus électronique. Pour sa réalisation, l'artiste a collaboré avec de grands musiciens : le pianiste Steve Nieve et le guitariste François Poggio. La famille de Léo Ferré l'a également accompagné de très près pour l'enregistrement. Cali se produira ce vendredi soir à Vendôme et sera à Paris le 16 novembre prochain.



Ce vendredi 5 octobre 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente "Cali chante Léo Ferré", l'album de reprise de Cali. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 05/102018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.