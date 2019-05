En seulement 11 jours, "Avengers : Endgame" fait couler "Titanic" au box-office mondial

Il lui faudra encore rapporter 600 millions de dollars supplémentaires pour s'emparer de la première place, occupée par "Avatar" - encore signé James Cameron - depuis 10 ans. Et ce ne serait qu'une question de temps selon les prévisions d'un analyste cité par Bloomberg, pour qui "Avengers : Endgame" deviendra très prochainement le film le plus lucratif de tous les temps. De quoi assurer encore un peu plus la suprématie de Disney, détenteur des droits Marvel, en 2019 avec la sortie du "Roi Lion", de "Toy Story 4" et de "Star Wars IX : L'Ascension de Skywalker" d'ici la fin de l'année.