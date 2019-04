"Avengers", l'avant-première du dernier épisode a conquis les fans

Avengers est une saga qui a commencé il y a onze ans. La sortie de son dernier épisode, "Avengers : Endgame", a été très attendue par les passionnés de super-héros. Tôt dans la matinée du 23 avril 2019, de nombreuses personnes ont fait la queue devant le Grand Rex à Paris. La projection de cette avant-première a commencé à minuit. Les spectateurs ont été à la fois émus et conquis.



