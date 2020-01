Aya Nakamura va se produire au prestigieux festival de Coachella

Elle part à la conquête de l’Amérique. Aya Nakamura va participer au célèbre festival de Coachella, qui se tiendra les week-ends du 10 au 12 et du 17 au 19 avril dans le désert californien. Une consécration pour la chanteuse française d'origine malienne qui figurait déjà, en février dernier, au classement du magazine "Forbes" des 30 Européens les plus influents du monde. "Ça pète", a réagi Aya Nakamura sur son compte Twitter ce vendredi 3 janvier.

On lui doit également les tubes "Copines", "Pookie" et "Comportement".

Aya Nakamura ne sera pas la seule française à faire danser les festivaliers. Aux côtés des grosses têtes d'affiche telles que Rage Against the Machine, Frank Ocean, Travis Scott, Lana Del Rey ou encore FKA Twigs, on retrouvera les frenchies SebastiAn et Tchami, ainsi que le groupe L'Impératrice.

L'an dernier, le festival de musique américain avait accueilli Jain, Charlotte Gainsbourg et Christine and the Queens.