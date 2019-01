Bande-annonce décriée mais prestation encensée : Zac Efron souffle le chaud et le froid dans la peau du serial killer Ted Bundy

Les premières critiques sont partagées sur l'impact du film de Joe Berlinger, également à l'origine du documentaire en quatre épisodes "Conversations with a killer : the Ted Bundy tapes", disponible sur Netflix. Elles le sont moins au moment de louer la performance de Zac Efron. "Le plus choquant dans ce film, c'est la performance incroyablement accomplie et engagée avec passion de Zac Efron", écrit The Guardian tandis que The Wrap parle "du show Efron, vers qui tous les éléments gravitent pour le meilleur ou pour le pire". "Il est férocement convaincant dans la prestation la plus diverse psychologiquement de sa carrière", poursuit le site. Il est "quasi parfait" pour Collider, "extraordinaire" pour Indie Wire. "Efron vole plus haut que jamais", note The Hollywood Reporter et est "bon de façon très perturbante" pour Vanity Fair. De quoi offrir un joli tournant dans la carrière du comédien. Mais aussi de quoi permettre au film de trouver un distributeur, lui qui n'a toujours pas de date de sortie aux Etats-Unis.