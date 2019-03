"Captain Marvel" : génial coup marketing ou vraie révolution féministe ?

Il a fallu attendre le triomphe mérité de "Wonder Woman", l’intrépide Amazone de DC Comics en 2017, pour que la côte de ces dames dôtées de superpouvoirs remontent en flèche auprès des grands studios, soudain conscients que plus de 50% du public des salles est féminin, en Amérique comme ailleurs. Et si le projet "Captain Marvel" est évoqué depuis 2013 par Marvel Studios, le film de Ryan Fleck et Anna Boden semble voir été pensé, de la plume au casting, comme une réponse aux attentes du nouveau féminisme qui remue le monde du cinéma - et la société en général.





Le choix de Brie Larson pour tenir le rôle principal n’est d'ailleurs pas anodin. Le 27 février 2017, sur la scène du Dolby Theater de Los Angeles, la comédienne, Oscarisée en 2016 pour son rôle dans "Room", s’était abstenue d’applaudir Casey Affleck après lui avoir remis le trophée du meilleur acteur pour "Manchester by the sea". Une manière d’exprimer son soutien aux femmes qui l’accusent de harcèlement sexuel depuis plusieurs années.