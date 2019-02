"La Reine des neiges" revient… mais va-t-elle encore chanter "Libérée, délivrée" ?

Pour la co-réalisatrice Jennifer Lee, pas question de répondre ouvertement aux attaques. "Les films Disney ont été réalisés à différentes époques, à des moments différents, et nous les acclamons tous pour différentes raisons", expliquait-elle en 2014 dans le magazine The Big Issue, "mais celui-ci a été fait en 2013 et il a donc un point de vue de 2013".





Pour d’autres, la chanson, comme le film, adressent aux enfants, et aux petites filles en particulier, un message positif sur la différence et l’acceptation de soi à travers le personnage d’Elsa, éloignée de son royaume et de sa sœur Anna à cause de ses pouvoirs magiques. Le "Girl Power" revu et corrigé par Mickey et ses amis, en quelque sorte...