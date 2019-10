"Banlieusards" : 3 bonnes raisons de voir le film du rappeur Kery James sur Netflix

RÉUSSITE – Le film "Banlieusards", co-réalisé par Kery James avec Leila Sy, est disponible depuis ce samedi 12 octobre sur Netflix. On vous donne trois raisons de regarder ce drame social réaliste et poignant.

"On n'est pas condamné à l'échec, voilà l'chant des combattants. Banlieusard et fier de l'être, j'ai écrit l'hymne des battants". Après l’avoir rappé, Kery James met en images son titre emblématique "Banlieusards" avec son premier film du même nom, disponible sur Netflix depuis samedi. "A vif" sur les planches en 2018, l’artiste aux multiples facettes met pour la première sfois sa plume poétique et engagée au service du cinéma en étant scénariste, coréalisateur et acteur de ce long-métrage dressant un portrait réaliste des quartiers populaires de la région parisienne et de leurs talents.

L’interprète de "Lettre à la République" retrace dans "Banlieusards" une touchante histoire de famille centrée sur une fratrie aux destins entremêlés entre drames et réussites. La dure vie de gangster comme son grand frère ou celle de brillant avocat sur les pas du cadet de la famille, Noumouké le benjamin ne sait pas quels pas suivre… La rédaction de LCI vous donne trois bonnes raisons de courir visionner ce film.