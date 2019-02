Barriol, le chanteur repéré dans le métro

La voix aérienne de Hugo Barriol a de quoi séduire. Âgé de 29 ans, ce chanteur est originaire de Saint-Étienne. Il vient de sortir son premier album folk intitulé "Yellow". Le jeune homme a été repéré dans le métro parisien où il a joué cinq heures par jour, cinq jours sur sept, pendant deux ans. Hugo a été appelé par The Voice et Nouvelle Star, mais il voulait réussir sans l'aide de la télé ni d'Internet. C'était dans le métro qu'il a été remarqué par sa maison de disque et son tourneur.



