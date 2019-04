Bassin d'Arcachon : un décor de cinéma

Rochefort a eu ses "Demoiselles", Montmartre a eu "Amélie Poulain", et le Cap Ferret a ses "petits mouchoirs". C'est dans cette commune du bassin d’Arcachon que le réalisateur Guillaume Canet a à nouveau choisi de situer la suite de son film à succès. "Nous finirons ensemble" sort ce mercredi 1er mai dans les salles de cinéma.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.