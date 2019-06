"Beaux-parents" : Balasko et Bourdon réunis

Didier Bourdon et Josiane Balasko sont réunis pour la première fois à l'écran avec le film "Beaux-parents". Il s'agit d'un couple de retraités, attachants et possessifs, qui refuse la séparation de leur fille et de leur gendre, persuadant celle-ci de se remettre avec lui. Une histoire empreinte d'humour qui va de surprise en surprise, et qui interroge sur les liens familiaux. Le film sort ce mercredi en salles.



Ce mercredi 19 juin 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente "Beaux-parents", un film qui réunit Didier Bourdon et Josiane Balasko. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 19/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.