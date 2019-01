Ben Affleck dans le costume de Batman : cette fois, c’est vraiment terminé !

Le Justicier de Gotham va revenir au cinéma… Mais ce sera sans Ben Affleck. La Warner a annoncé ce mercredi la sortie le 25 juin 2021 aux Etats-Unis de "The Batman". Un film qui devait à l’origine être réalisé et interprété par le comédien qui s’était déjà glissé dans le costume du superhéros de DC Comics dans "Batman v. Superman" ( 2016), "Suicide Squad" (2016) et "Justice League" (2017).





Surprise : en janvier 2017, alors qu’il planchait depuis plusieurs mois avec le scénariste Geoff Johns, Ben Affleck annonce qu’il renonce à la réalisation. "Incarner ce personnage demande de la concentration, de la passion et la meilleure performance possible", explique le comédien dans un communiqué. "Il est devenu évident que je ne peux pas faire les deux jobs en même temps au niveau requis." D’un commun accord, l’acteur et la Warner se mettent alors en quête d’un réalisateur.