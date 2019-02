Ben et Arnaud Tsamère ensemble sur scène !

Ben et Arnaud Tsamère proposent pour la première fois un show commun sur les planches de l'Alhambra, à Paris, jusqu'au 9 mars. Un spectacle à deux voix, écrit à quatre mains, juste avant une grande tournée dans tout le pays. Entre humour, complicité et improvisation, le duo se glisse dans la peau des journalistes pour des sketchs de situation. Un peu de sourire pour bien terminer la semaine.



