"Ben is Back" : Julia Roberts, très émouvante en mère courage face à son fils toxicomane

C'est un rôle qui lui va comme un gant. Dans "Ben is Back", qui sort ce mercredi en salles, Julia Roberts se glisse dans la peau d'une mère de famille prête à tout pour ses enfants. L'histoire ? C'est la veille de Noël. Ben, 19 ans, est de retour dans sa famille après une longue absence. Ravie de passer les fêtes avec son fils aîné, Holly (Julia Robert) n'est pas complètement tranquille. Et pour cause : Ben est un toxicomane qui enchaîne les cures de désintoxication. Collée à ses basques, elle espère que cette fois, son fils parviendra à se tenir à carreau. Mais les choses vont rapidement se compliquer car Ben n'est pas encore guéri…





Après "Erin Brockovich" qui lui a valu un Oscar en 2001, "Aux yeux de tous" (2015) où elle cherche à se venger de l'assassin de sa fille et "Wonder" (2017) dans lequel elle incarne la maman d'un enfant souffrant de malformation, Julia Roberts se glisse à nouveau dans la peau d'une mère courage. Dans le film réalisé par Lucas Hedges ("Gilbert Grape", "Pour un garçon"), elle se bat bec et ongles pour tenter de sortir son fils aîné de l'enfer de la drogue. Tout en essayant de préserver ses trois autres enfants. Car Ben n'est pas un mauvais garçon - juste une victime, qui a plongé dans l'enfer de la drogue après avoir consommé des antidouleurs.