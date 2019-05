Bent de retour avec un sixième album

On ne l'avait pas aperçu depuis cinq ans. Amel Bent s'est en effet retirée de la scène musicale pendant un certain temps pour se consacrer à sa vie personnelle. Entre temps, elle est devenue maman de deux petites filles. Après s'être bien ressourcée, la chanteuse revient en force avec son sixième album intitulé "Demain" dans lequel elle se met à nu. Dans cet opus, on retrouve différents genres de musique : du RnB, quelques notes urbaines mais aussi de la variété. Elle a notamment collaboré avec d'autres artistes dont Soprano ou encore Alonzo. Ecoutez quelques extraits en images.



