Billie Eilish, tout juste 18 ans, va donner de la voix pour le prochain James Bond

"Billie a écrit la chanson avec son frère Finneas et est la plus jeune artiste de l'histoire à écrire et enregistrer la chanson thème d'un James Bond", a annoncé l'agent 007 sur ses réseaux sociaux mardi 14 janvier. La principale intéressée avait déjà quelque peu vendu la mèche en postant sur sa story Instagram pléthore de photos de James Bond Girl.

Son nom est Eilish, Billie Eilish. Et si vous n'avez jamais entendu aucune de ses morceaux, c'est sans doute que vous vous êtes absenté de cette planète un petit moment. Car l'Américaine de 18 ans est partout. Et se mettra elle aussi très bientôt au service de sa Majesté. La chanteuse originaire de Californie a été choisie par la production de la saga James Bond pour interpréter la chanson-phare de "Mourir peut attendre" qui devrait sans doute porter le même titre que le film de Cary Fukunaga.

Le terme "phénomène" n'est pas usurpé pour qualifier Billie Eilish. Sa pop psychédélique comptabilise plus de 5 milliards de vues sur YouTube et est nommée six fois aux prochains Grammy Awards. Avec là encore un record à la clé, celui de la plus jeune artiste à concourir dans les quatre catégories principales. "C'est une anti-pop star, plus Marilyn Manson que Katy Perry", commente pour Slate Guenael Geay, directeur marketing international chez Polydor, son label français. En septembre, elle venait chanter son tube "Bad Guy" sur la scène de l'émission culte "Saturday Night Live". Une consécration.