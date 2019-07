Biopic de NTM : Sandor Funtek et Théo Christine incarneront Kool Shen et JoeyStarr

Réalisatrice du film mais aussi scénariste - en compagnie de Marcia Romano et en collaboration avec Kool Shen et JoeyStarr - Audrey Estrougo précise sur Allociné.fr que "le film retracera les débuts du groupe en 1988 à leur premier Zénith en 1992. C’est le moment où le rap sort de terre et où la France se découvre une jeunesse issue des quartiers." Au sujet de la musique, la réalisatrice précise que les chansons seront enregistrées en live et réinterprétées par Sandor Funtek et Théo Christine. L’entrée en tournage est prévue pour début 2020. La date de sortie du film n'est pas encore connue.