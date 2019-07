Blessures, caméra cachée et caprices : le tournage du prochain James Bond plus compliqué que prévu

Quatre ans déjà que James Bond attend sagement dans son Aston Martin. Après un faux-départ et un changement de réalisateur - Danny Boyle ayant claqué la porte pour "différends artistiques" -, le 25e film consacré au plus célèbre des espions britanniques a mis en boîte ses premières scènes en Jamaïque en avril avant de rejoindre l'Angleterre. Un projet d'autant plus excitant qu'il devrait s'agir du dernier pour Daniel Craig dans le costume de l'agent 007.





Le pitch ? "Bond a quitté ses activités au sien des services secrets et profite d'une vie enfin tranquille en Jamaïque. Sa quiétude est vite interrompue lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l'aide. Il doit porter secours à un scientifique retenu en otage, mais cette mission s'avère plus périlleuse que prévue et le mènera sur la trace d'un mystérieux méchant, armé d'une dangereuse nouvelle technologie", indique un communiqué d'Universal.