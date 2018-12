"Bohemian Rhapsody" de Queen devient la chanson du XXe siècle la plus écoutée en streaming

C’est le tube emblématique de Queen. Et pourtant : lorsqu’à l’été 1975, le groupe britannique présente "Bohemian Rhapsody" à sa maison de disques, EMI, celle-ci refuse de le sortir en single, le jugeant à la fois trop long – presque 6 minutes – et trop bizarre, avec ses multiples changements de rythme et ses chœurs psychédéliques aux paroles incompréhensibles.





Plus de quatre décennies plus tard, ce morceau extrait de l’album "A Night At The Opera" vient de faire son retour dans les charts à la faveur du succès du film qui porte son nom, avec bientôt plus de 600 millions de dollars de recettes à travers le monde. Soit le biopic rock le plus populaire de tous les temps.