Le prochain James Bond a enfin un titre

On n'est pas loin non plus des premières rumeurs relayées par le très bien informé site spécialisé MI6, selon qui le long-métrage devait s'appeler "A Reason to die", "une raison de mourir". Un titre qui avait été considéré "trop faible" et "pas assez Bond" par la production. Voilà donc le mal réparé à propos de ce Bond 25 dont on ne connaît pas grand-chose si ce n'est le casting et les lieux de tournage. Rami Malek, oscarisé pour "Bohemian Rhapsody", viendra donner du fil à retordre à Daniel Craig dans la peau du méchant. Les Britanniques Ralph Fiennes, Naomis Harris et Ben Whishaw retrouvent eux les personnages emblématiques de M, Eve Moneypenny et Q, piliers du MI6 autour de l'espion préféré de sa Majesté. Léa Seydoux (Dr. Madeleine Swan), Jeffrey Wright (Felix Leiter) et Rory Kinnear (Bill Tanner) sont également de retour.