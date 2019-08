Brad Pitt et Leonardo DiCaprio dans "Once Upon a Time in… Hollywood" : un film en hommage au cinéma

Le dernier film de Quentin Tarantino sort dans les salles françaises le 14 août 2019. Intitulé "Once Upon a Time in… Hollywood", le long-métrage raconte l'histoire d'une star de télévision de Los Angeles dans les années 1960. Brad Pitt et Leonardo Dicaprio ont rejoint le casting pour incarner le rôle d'un acteur et de son cascadeur. Déjà sorti aux Etats-Unis, ce film est le meilleur démarrage du cinéaste américain.



