Brad Pitt irrésistible dans "Once Upon a Time... in Hollywood" : l’heure du retour en grâce ?

De l’avis général, Brad Pitt est irrésistible dans la peau de ce personnage un brin taiseux, aux petit soins pour son camarade angoissé par ses perspectives de carrière. Cliff, lui, la joue cool en toutes circonstances, sauf lorsqu’il croise la route de la secte de Charles Manson… Mais chut, on ne vous en dira pas plus, sinon que "Once Upon a Time... in Hollywood" offre à l’acteur l’un de ses meilleures rôles, Quentin Tarantino jouant à la fois de son image d’éternel beau gosse et de ses déboires professionnels pour lui donner encore plus de relief.





Preuve que la petite traversée du désert de Brad Pitt est terminée, "Ad Astra" sortira enfin en France le 2 octobre prochain, après sa présentation à la Mostra de Venise. Côté privée, ça s’arrange (un peu) avec Angelina Jolie. Si les Brangelina ne se sont toujours pas entendus sur le partage de leur immense fortune – on parle de 600 millions d’euros cumulés – la comédienne aurait accepté que son ex passe l’été avec leurs six enfants, Maddox, Pax Thien, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne., pendant qu’elle tourne son prochain film. Sympa.