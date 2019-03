Burton revisite Dumbo au cinéma

On se souvient tous de l'histoire de Dumbo, ce petite éléphanteau aux grandes oreilles qui était méprisé par les autres éléphants et qui n'avait comme ami qu'une souris. Et bien, ce classique de Disney revient, cette fois-ci au cinéma, en grande partie revisité par le célèbre Tim Burton. Pour ce faire, le réalisateur a voulu imposer sa signature. "Je ne voulais pas faire un copier-coller du dessin animé. Je voulais proposer une version différente", affirme-t-il.



