"C'est pas du tout ce que tu crois", une pièce de théâtre à ne pas manquer !

La pièce "C'est pas du tout ce que tu crois" ne manquera pas de vous faire rire. Elle raconte l'histoire de Stan, qui, au lendemain de son enterrement de vie de garçon, se réveille aux côtés d'une autre femme. Le pire, c'est qu'il ne se souvient de rien. Pour corser le tout, c'est en plus précisément le jour où sa future femme lui présente sa mère. Et à partir de ce moment, tout le monde se ment. Côté ambiance, la troupe s'amuse tant sur scène qu'en coulisses. Rendez-vous donc prochainement le 2 mars 2019 en Alsace et le 9 à Bordeaux.



