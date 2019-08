"C'est quoi cette Mamie ?!", un film à regarder en famille

"C'est quoi cette Mamie ?!" est le nouveau film de Gabriel Julien-Laferrière. L'actrice Chantal Ladesou incarne une grand-mère fêtarde et loin des clichés dans ce long-métrage. Alors qu'en général, les vacances chez les grands-parents rassurent les parents, c'est tout le contraire dans cette aventure. Ce film familial est à découvrir dans les salles obscures à partir du 7 août 2019.



