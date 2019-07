C'était avant "Loco Contigo" : "Lambada", "Macarena", "Dirladada"... que racontaient vraiment les tubes de l'été ?

Yakalelo (VO)





In America we are blowing up

In Europe yo we are blowing up

In Africa we are blowing up

Everywhere we go





Yakalelo (VF)





En Amérique, on explose

En Europe, on explose

En Afrique, on explose

On explose partout





Mais qu'est-ce que ça veut dire?!?!





Ne cherchez pas une quelconque signification, le mot "Yakalelo" ne veut rien dire (comme si on disait "tralala") et, en cela, c'est un mot que tout le monde peut comprendre. C'est le principe universel de la chanson "world" qui mélange des paroles de langue différente.